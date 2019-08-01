https://static.news.ru/photo/e91598b8-b44c-11e9-b2e3-fa163e074e61_660.jpg Шайло Джоли-Питт (в центре) с мамой и сестрой Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дочь Анджелины Джоли хочет снова жить со своим отцом Брэдом Питтом.

По словам подруги актрисы, 13-летней Шайло настолько надоел пристальный контроль со стороны матери, что она готова переехать даже в дом родителей отца, если ей не разрешат находиться рядом с ним.

Их дом похож на зону бедствия, и Шайло больше не может этого выносить. Она поставила Анджелину перед фактом своего переезда, разрешения не спрашивала, — рассказала приятельница Джоли.

Она также отметила, что решение дочери опустошит актрису, так как она «нуждается в детях».

По некоторым данным, Питт уже знает о планах Шайло и поддерживает её позицию.

Конечно, Брэд ликует, но самое страшное, что и другие дети могут последовать примеру Шайло. Они тоже устали от поведения матери, — считает инсайдер.

Сами члены звёздной семьи никак не комментируют слухи, передаёт StarHit .

Ранее News.ru писал, что старший сын Джоли и Питта Мэддокс решил обратиться в суд после своего совершеннолетия, чтобы отсудить братьев и сестёр у матери.