https://static.news.ru/photo/5d70d666-a041-11e9-b247-fa163e074e61_1024.jpg Певица Алсу Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова сменила имидж, перекрасив волосы в светлый цвет. Точно в таком же образе 20 лет назад покорила сцену мама юной исполнительницы в клипе «Зимний сон».

Прогремев на всю страну, Алсу вернулась позже к своему естественному цвету волос. Её Дочь Микелла, похоже, решила полностью идти по стопам матери. Она опубликовала фото со светлыми локонами в Instagram. Поклонники отметили, что ей очень идёт такой образ, со светлыми волосам девочка — настоящая красавица.

Микелла после скандала на шоу «Голос. Дети» повела себя на удивление мудро: он решила продолжить певческую карьеру, определившись, какой репертуар ей больше подходит.

Ранее News.ru сообщал, что участники последнего скандального сезона шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим совместно записали песню. Она получила название «Эта любовь».