Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова сменила имидж, перекрасив волосы в светлый цвет. Точно в таком же образе 20 лет назад покорила сцену мама юной исполнительницы в клипе «Зимний сон».
Прогремев на всю страну, Алсу вернулась позже к своему естественному цвету волос. Её Дочь Микелла, похоже, решила полностью идти по стопам матери. Она опубликовала фото со светлыми локонами в Instagram. Поклонники отметили, что ей очень идёт такой образ, со светлыми волосам девочка — настоящая красавица.
Микелла после скандала на шоу «Голос. Дети» повела себя на удивление мудро: он решила продолжить певческую карьеру, определившись, какой репертуар ей больше подходит.
Ранее News.ru сообщал, что участники последнего скандального сезона шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим совместно записали песню. Она получила название «Эта любовь».