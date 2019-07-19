https://static.news.ru/photo/01edbec8-ab93-11e9-82e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mikellaabramova/instagram

Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова в очередной раз удивила поклонников. На фоне слухов о романе американской певицы Леди Гаги и актёра Бредли Купера она решила перепеть песню, которую звёзды записали для фильма «Звезда родилась». Видео она выложила в своём Instagram .

Испробовала мою новую укулеле. Звучит. Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного @ladygaga вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего, — пошутила Микелла.

В апреле девочка стала участницей грандиозного скандала. Её победу в музыкальном шоу «Голос.Дети» аннулировали из-за нарушений голосования. Однако Микелла решила продолжить певческую карьеру, определившись, какой репертуар ей больше подходит.

Ранее News.ru писал, что Микелла сменила имидж, перекрасив волосы в светлый цвет. Точно в таком же образе 20 лет назад покорила сцену мама юной исполнительницы Алсу в клипе «Зимний сон».