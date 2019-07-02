https://static.news.ru/photo/41793064-9c4c-11e9-99b9-fa163e074e61_1024.jpg Актриса Галина Стаханова Фото: ru.wikipedia.org/Алексей Никишин/CC BY-SA 4.0

Дочь знаменитой бабы Мани из фильма «Ёлки» Мария Стаханова наконец узнала, кто её биологический отец. До этого актриса Галина Стаханова скрывала от дочери Марии тайну её рождения.

Установить истину помог тест ДНК, проведённый в рамках телешоу «Прямой эфир». Поводом послужила фраза Галины Стахановой в одной из телепередач о том, что она была беременна от Ролана Быкова. Этим фактом заинтересовалась дочь актрисы, которая никогда не знала папу. Отчество Александровна ей придумала сама Галина Константиновна, родившая дочку в 35 лет «для себя».

Однако, выяснилось, что у Стахановой в этот период времени были и другие романы, в частности с сослуживцем Николаем Махляевым. Именно он прошёл ДНК-тест с дочерью Галины Стахановой.

В отцовстве Ролана Быкова, у которого нет детей, засомневалась его вдова Елена Санаева, заявившая, что Мария похожа на легендарного актёра «как свинья на коня». Однако Галина Стаханова год прожила с Роланом Быковым в коммуналке, поэтому повод для таких предположений у неё был.

Тест ДНК показал, что отцом Марии Стахановой является всё же Николай Махляев, для которого эта новость стала большим открытием. Он женат 49 лет, у него есть законная дочь. Галина Стаханова сказала, что знала об этом и не хотела разрушать семью отца своего ребёнка.

Ранее News.ru сообщал, что жительница Москвы Татьяна Касаткова обвинила редакторов программы Андрея Малахова «Прямой эфир» в обмане и принуждении к съёмкам в телевизионном шоу. По словам женщины, сотрудники Малахова якобы насильно увезли её 75-летнего отца и заставили его участвовать в передаче, посвящённой юбилею актрисы Галины Стахановой.