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Дмитрий Маликов удивил снимком с сыном

Дмитрий Маликов с сыном instagram.com/dmitriy_malikov

Дмитрий Маликов с сыном

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Музыкант принимает поздравления

Сыну музыканта исполнился год. Отец и сын приняли участие в праздничной фотосессии.

Пополнение в семье Дмитрия и Елены Маликовых произошло год назад. Сына супругам родила суррогатная мать. Некоторое время пара не афишировала событие, но скоро поклонникам стало известно, что Маликов вновь стал отцом. В семье несколько месяцев не могли решить, как назвать малыша. Маликов даже обращался за помощью к пользователям. В итоге мальчика нарекли Марком, как того захотела его мама.

По случаю дня рождения Марка отец и сын стали героями небольшой фотосессии — Маликов поделился первым кадром с подписчиками. Друзья и фолловеры засыпали семью поздравлениями.

«Поздравляю, у малыша очень умный взгляд, серьёзный мужчина вырастет!», «На удивление серьёзный малыш! С днем рождения Маркушу», «С днем рождения, красавчик! Очень небанальная фотография», «Здоровья и сил!», «Какой мальчик чудесный, всех благ!» — пишут поклонники в комментариях. 


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