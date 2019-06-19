https://static.news.ru/photo/c58a1896-9265-11e9-b4fe-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Состояние продюсера Бари Алибасова с каждым днём улучшается, однако артист по-прежнему испытывает сложности с восприятием действительности. Об этом заявил пиар-директор Вадим Горжанкин.

Лучше намного, но ещё не совсем на 100% ясное сознание. И есть может только специальную пищу, — цитирует его РИА Новости .

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня продюсера выписали из НИИ имени Склифосовского, где он проходил лечение. В ближайшее время его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.

Ранее News.ru писал, что Алибасов дал первое интервью после отравления. Отрывок из беседы шоумена с телеведущим Андреем Малаховым был показан в ток-шоу на канале «Россия 1». Судя по кадрам, Алибасов ещё не полностью пришёл в себя. Он говорил о том, что за ним «кто-то гнал быков», затем его якобы связали.