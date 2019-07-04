https://static.news.ru/photo/6ce40f4e-9ea4-11e9-a61e-fa163e074e61_1024.jpg Диана Арбенина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина накануне своего 45-летия раскрыла свои семейные тайны в «Прямом эфире» у Андрея Малахова. День рождения певица будет отмечать 8 июля, но уже сейчас она показала, как живёт, и чем занимаются её дети.

Семья Арбениной проводит время в шикарном загородном доме, который начинался с одного этажа, а сейчас достроен до полноценного жилища. Сын Арбениной Артём и дочь Марта много времени проводят на свежем воздухе, занимаются спортом, творчеством и ограничены в доступе к девайсам. В доме Арбениной есть шикарная студия, ставшая предметом зависти коллег, которые пришли к Малахову поздравить солистку культовой группы.

Свои восхищения Арбениной высказали Григорий Лепс, Виктор Дробыш, Валерий Меладзе, Алексей Воробьёв. Лепс подарил исполнительнице очки с синими стёклами — в точности такие, какие были на нём. Впечатлениями о знаменитой дочери поделилась её мать — Галина Федченко. Похвалил Арбенину и её папа — Сергей Кулаченко, показавший старые детские фотографии певицы.

Не обошёлся вечер без второй солистки «Ночных снайперов» Светланы Сургановой. Певицы поведали, что давно помирились и не имеют друг к другу претензий. Арбенина так и не раскрыла главную тайну своей жизни — кто является отцом её двойняшек, которых певица родила в 36 лет.

Ранее News.ru сообщал, что рок-певица Диана Арбенина пока не разрешает своим двойняшкам Марте и Артёму заводить аккаунты в соцсетях. Детям сейчас девять лет.