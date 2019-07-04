Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина накануне своего 45-летия раскрыла свои семейные тайны в
Семья Арбениной проводит время в шикарном загородном доме, который начинался с одного этажа, а сейчас достроен до полноценного жилища. Сын Арбениной Артём и дочь Марта много времени проводят на свежем воздухе, занимаются спортом, творчеством и ограничены в доступе к девайсам. В доме Арбениной есть шикарная студия, ставшая предметом зависти коллег, которые пришли к Малахову поздравить солистку культовой группы.
Свои восхищения Арбениной высказали Григорий Лепс, Виктор Дробыш, Валерий Меладзе, Алексей Воробьёв. Лепс подарил исполнительнице очки с синими стёклами — в точности такие, какие были на нём. Впечатлениями о знаменитой дочери поделилась её мать — Галина Федченко. Похвалил Арбенину и её папа — Сергей Кулаченко, показавший старые детские фотографии певицы.
Не обошёлся вечер без второй солистки «Ночных снайперов» Светланы Сургановой. Певицы поведали, что давно помирились и не имеют друг к другу претензий. Арбенина так и не раскрыла главную тайну своей жизни — кто является отцом её двойняшек, которых певица родила в 36 лет.
Ранее News.ru сообщал, что рок-певица Диана Арбенина пока не разрешает своим двойняшкам Марте и Артёму заводить аккаунты в соцсетях. Детям сейчас девять лет.