https://static.news.ru/photo/f2af3ecc-9022-11e9-b323-fa163e074e61_1024.jpg Диана Арбенина Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Рок-певица Диана Арбенина пока не разрешает своим двойняшкам Марте и Артёму заводить аккаунты в соцсетях. Детям сейчас девять лет.

О том, как близнецам живётся со звёздной мамой, они рассказали в интервью Starhit. Дети признались, что заниматься в музыкальной школе им не особо нравится. Артём хочет стать математиком или физиком. А Марта — оператором. Девочка уже снимает короткое видео на свой мобильник.

Мечтаю стать оператором, это гораздо круче. Уже сейчас записываю на телефон смешные ролики. Правда, мама пока не разрешает заводить Instagram и туда выкладывать, — сказала она.

При этом сама певица любит рассказывать о двойняшках поклонникам и даже завела отдельный хештег для публикаций о них в Instagram #мартемки.

Ранее обладательница миллионной аудитории в каждой из соцсетей — Instagram, Twitter, Facebook — Мадонна заявила, что они оказывают негативное влияние на любую личность, особенно — творческую. Культура соцмедиа, по её мнению, «управляет жизнями людей», и в результате артистам теперь труднее использовать «своё главное оружие — самобытность», быть теми, кто они есть, писал News.ru.