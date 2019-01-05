Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

https://news.ru/storage/news/f2ce11606c146a962dc1f48c65e89371/521c63c8-8ff7-4677-8c14-3ff09d15f701_850.jpg Javier Rojas/Pi/Global Look Press

Леонардо Ди Каприо

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо дал показания по так называемому малайзийскому делу. Допрос прошёл в закрытом режиме.

Речь идёт о многомиллиардном скандале, причиной которого стала международная схема по отмыванию денег. Она, как предполагается, использовалась для финансирования съёмок фильма «Волк с Уолл-стрит», в котором артист сыграл известного мошенника. Дело также затронуло продюсерскую компанию Ди Каприо Red Granite Pictures.

Следователи пытаются выяснить, есть ли связь между фондом актёра и схемой хищения средств из суверенного фонда благосостояния Малайзии, передаёт Hollywoodreporter.

Ранее News.ru писал, что маралы, которых при поддержке фонда Леонардо Ди Каприо переселили в Джалал-Абадскую область Киргизии, упорно отказываются уходить в горы и бродят по сёлам Аксыйского района, пугая людей. Экологи объясняют поведение животных тем, что они привыкли к людям.