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Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

Леонардо Ди Каприо Javier Rojas/Pi/Global Look Press

Леонардо Ди Каприо

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо дал показания по так называемому малайзийскому делу. Допрос прошёл в закрытом режиме.

Речь идёт о многомиллиардном скандале, причиной которого стала международная схема по отмыванию денег. Она, как предполагается, использовалась для финансирования съёмок фильма «Волк с Уолл-стрит», в котором артист сыграл известного мошенника. Дело также затронуло продюсерскую компанию Ди Каприо Red Granite Pictures.

Следователи пытаются выяснить, есть ли связь между фондом актёра и схемой хищения средств из суверенного фонда благосостояния Малайзии, передаёт Hollywoodreporter.

Ранее News.ru писал, что маралы, которых при поддержке фонда Леонардо Ди Каприо переселили в Джалал-Абадскую область Киргизии, упорно отказываются уходить в горы и бродят по сёлам Аксыйского района, пугая людей. Экологи объясняют поведение животных тем, что они привыкли к людям.


#кино #ХИЩЕНИЯ #деньги #Малайзия #мошенничество #ДиКаприо
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