https://static.news.ru/photo/3481f054-933b-11e9-8021-fa163e074e61_1024.jpg Айза Анохина и Сэм Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза Анохина сообщила, что их девятилетний сын Сэм получил второе сотрясение мозга. В своём Instagram она посетовала на «скотское» отношение к пациентам в учреждениях бесплатной медицины.

По словам Анохиной, после получения травмы в 15:00 они с сыном сменили две больницы — диагноз мальчику поставили только в полночь. Кроме того, она подчеркнула, что за это время успела наслушаться грубостей от врачей.

Спасибо хорошей медсестре из 9 больницы на Шмитовском проспекте и администратору в приёмном отделении НИИ на Полянке. А врачам и их грубости и злости желаю крепкого здоровья, — написала Айза.

Она сообщила, что ищет возможность перевести сына в другую больницу, так как не уверена, что в государственной клинике с ним всё будет хорошо.

Ранее News.ru писал, что певица Кети Топурия в интервью Регине Тодоренко рассказала о романе с рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф. По её словам, они долго дружили, работали над совместной песней.