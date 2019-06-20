Айза Анохина и Сэм Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза Анохина сообщила, что их девятилетний сын Сэм получил второе сотрясение мозга. В своём Instagram она посетовала на «скотское» отношение к пациентам в учреждениях бесплатной медицины.

По словам Анохиной, после получения травмы в 15:00 они с сыном сменили две больницы — диагноз мальчику поставили только в полночь. Кроме того, она подчеркнула, что за это время успела наслушаться грубостей от врачей.

Спасибо хорошей медсестре из 9 больницы на Шмитовском проспекте и администратору в приёмном отделении НИИ на Полянке. А врачам и их грубости и злости желаю крепкого здоровья, — написала Айза.

Она сообщила, что ищет возможность перевести сына в другую больницу, так как не уверена, что в государственной клинике с ним всё будет хорошо.

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Второе сотрясение за 9 лет и скотское отношение в учреждениях бесплатной медицины. Сменили две городские больницы с 15.00, диагноз поставили в 00.00. Провели много часов в приёмном отделении в коридоре. Наслушались грубостей от врачей. Просидели в страхе и я и Сэм. Все в шоке. Родители и дети в том же коридоре лежат и ждут. Спасибо хорошей медсестре из 9 больницы на Шмитовском проспекте и администратору в приёмном отделении НИИ на Полянке. А врачам и их грубости и злости желаю крепкого здоровья. И да, я сдержалась и на агрессию отвечала добром, улыбкой и благодарностью. Сейчас ищу возможность найти другую больницу, куда смогу перевести своего мальчика и быть уверена, что с ним все будет хорошо. Не болейте, мои хорошие ибо болеть, сука, страшно.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam)

Ранее News.ru писал, что певица Кети Топурия в интервью Регине Тодоренко рассказала о романе с рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф. По её словам, они долго дружили, работали над совместной песней.

 

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