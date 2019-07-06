https://static.news.ru/photo/2563b200-9f6c-11e9-84e6-fa163e074e61_1024.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лиза и Гарри Галкины — дети Примадонны и юмориста сыграли небольшую сценку вместе с отцом Максимом Галкиным, чем умилили подписчиков. Отрывок из сказки малыши показали в Юрмале.

Ролик с инсценировкой Максим Галкин разместил в Instagram. Лиза играет белочку, Гарри — божью коровку, сам юморист выступает в роли медведя. Ролик Максим Галкин озаглавил как «Сказка на ночь».

Подписчики отметили, что дети артистов — очень милые, Максим Галкин может найти общий язык с детьми, а сказку назвали «лучшим завершением дня». Папу Максима после этого ролика назвали «пример всем папам».

Милота, да и только, — пишут фанаты Галкина.

Ранее News.ru сообщал, что российский телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил в Сеть видео семейного отдыха в Юрмале. На латвийском курорте он находится вместе с супругой Аллой Пугачёвой, а также с детьми Лизой и Гарри.