Прокуратура в США закрыла дело в отношении актёра Кевина Спейси, обвинявшегося в сексуальном домогательстве.
Уильям Литтл, утверждавший, что подвергся домогательствам со стороны звезды, воспользовался пятой поправкой, дающей право не свидетельствовать против себя, и не стал давать показания по поводу удалённых сообщений в его телефоне, передаёт
Напомним, что сообщения, отправленные 21-летним Литтлом его девушке и друзьям именно в те минуты, когда, как утверждалось, имели место домогательства, являлись главной уликой в этом деле.
Как писал News.ru ранее, британская актриса Джуди Денч заступилась за актёра Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Она осуждает их поведение, но настаивает на том, чтобы творчество не было забыто.