https://static.news.ru/photo/eb85af86-a8dd-11e9-8a05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Прокуратура в США закрыла дело в отношении актёра Кевина Спейси, обвинявшегося в сексуальном домогательстве.

Уильям Литтл, утверждавший, что подвергся домогательствам со стороны звезды, воспользовался пятой поправкой, дающей право не свидетельствовать против себя, и не стал давать показания по поводу удалённых сообщений в его телефоне, передаёт CBS Boston .

Напомним, что сообщения, отправленные 21-летним Литтлом его девушке и друзьям именно в те минуты, когда, как утверждалось, имели место домогательства, являлись главной уликой в этом деле.

Как писал News.ru ранее, британская актриса Джуди Денч заступилась за актёра Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Она осуждает их поведение, но настаивает на том, чтобы творчество не было забыто.