Украинский продюсер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сообщил, что может вновь выйти на большую сцену. Масштабные концерты в своём амплуа он не даёт около двух лет.
По собственному признанию, Данилко продолжает заниматься музыкальным творчеством и его яркий персонаж может вернуться на сцену, как только будет накоплен новый материал для концертов, а сам артист «соскучится» по выступлениям, пишет украинское издание «
Как писал News.ru, иногда Данилко выступает в своём знаменитом образе, в котором он, например, появился на Евровидении в Израиле, а затем устроил шоу на свадьбе Потапа и Каменских.
Позднее Данилко опубликовал фотографию, которая сразу стала предметом горячих обсуждений в Сети. Поклонники артиста особое внимание уделили стройности его ног.