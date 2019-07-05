https://static.news.ru/photo/d5876e54-9f32-11e9-a456-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Данилко Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский продюсер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сообщил, что может вновь выйти на большую сцену. Масштабные концерты в своём амплуа он не даёт около двух лет.

По собственному признанию, Данилко продолжает заниматься музыкальным творчеством и его яркий персонаж может вернуться на сцену, как только будет накоплен новый материал для концертов, а сам артист «соскучится» по выступлениям, пишет украинское издание « Апостроф ».

Как писал News.ru, иногда Данилко выступает в своём знаменитом образе, в котором он, например, появился на Евровидении в Израиле, а затем устроил шоу на свадьбе Потапа и Каменских.

Позднее Данилко опубликовал фотографию, которая сразу стала предметом горячих обсуждений в Сети. Поклонники артиста особое внимание уделили стройности его ног.