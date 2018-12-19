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Дана Борисова выиграла суд против бывшего мужа

Дана Борисова Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дана Борисова

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Дана Борисова поделилась радостной новостью: суд официально определил проживание девочки с матерью. Экс-супруги подписали мировое соглашение.

Телеведущая тяжело переживала расставание с 11-летней дочерью Полиной. Когда Борисова лечилась в наркологической клинике, отец забрал дочь себе. И отказывался возвращать её матери, пока состояние той не перестанет внушать беспокойство. Некоторое время Полина живёт с мамой, но отец девочки Максим Аксёнов, уверяла Борисова, финансово никак не участвовал в жизни наследницы. Телеведущая подала на алименты.

Дорогомиловский суд встал на сторону матери, удовлетворив её иск. Отец обязан будет перечислять на счёт дочери 15 тысяч рублей ежемесячно. Телеведущая и её адвокат довольны: судебные тяжбы завершены. Бывшие супруги подписали мировое соглашение. Поклонники Борисовой надеются, что 15 тысяч — не окончательная сумма и отец Полины будет помогать ей дополнительно.


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