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В преддверии концерта примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой в Минске его организаторы раскрыли подробности так называемого райдера певицы, то есть требований, которые выдвигает народная артистка СССР к принимающей стороне.

В столицу Белоруссии она приедет на поезде в личном спецвагоне, где есть всё необходимое только для неё (как известно, у звезды аэрофобия, поэтому она предпочитает поезда самолётам), и разместится в...