Телеведущая Дана Борисова призвала спасать певицу Марину Хлебникову после того, как увидела её в шоу «Привет, Андрей!», посвящённом продюсеру Бари Алибасову. Ранее коллеги по шоу-бизнесу также заподозрили Хлебникову в алкоголизме.
Я солидарна: Марину Хлебникову надо спасать, — написала в Instagram Story Борисова.
Как писал News.ru, дочка популярной телеведущей Даны Борисовой Полина призналась, что была не права в ссорах с известной матерью. Она подчеркнула, что никогда не била мать, поэтому все сообщения на эту тему — фейки. Таким необычным способом она поздравила мать с днём рождения.