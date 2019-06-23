https://static.news.ru/photo/24a7088e-9536-11e9-8617-fa163e074e61_1024.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, почему у них нет детей. Пара прожила в браке 18 лет, но младенцы в этой семье так и не появились.

По словам Цымбалюк-Романовской, вначале они задумывались о ребёнке, нопосле второго микроинсульта у Джигарханяна им уже было не до этого.

Я была ему и сиделкой, и директором, и женой, мне приходилось круглосуточно ухаживать за своим мужем. К тому же, Армен Борисович такой человек, что никого чужого он к себе не подпустит, — откровенничала пианистка из Киева в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Сейчас экс-жена Джигарханяна находится в отношениях с певцом Прохором Шаляпиным, в котором видит некие общие черты с легендарным артистом: оба они, по словам Виталины Цымбалюк-Романовской, «ведут себя порой как дети».

Ранее News.ru сообщал, что свежее фото народного артиста Армена Джигарханяна, появившееся в Сети, удивило поклонников актёра. Мэтр словно посвежел и помолодел после развода с супругой Викторией Цымбалюк-Романовской.