Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, почему у них нет детей. Пара прожила в браке 18 лет, но младенцы в этой семье так и не появились.
По словам Цымбалюк-Романовской, вначале они задумывались о ребёнке, нопосле второго микроинсульта у Джигарханяна им уже было не до этого.
Я была ему и сиделкой, и директором, и женой, мне приходилось круглосуточно ухаживать за своим мужем. К тому же, Армен Борисович такой человек, что никого чужого он к себе не подпустит, — откровенничала пианистка из Киева в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Сейчас экс-жена Джигарханяна находится в отношениях с певцом Прохором Шаляпиным, в котором видит некие общие черты с легендарным артистом: оба они, по словам Виталины Цымбалюк-Романовской, «ведут себя порой как дети».
Ранее News.ru сообщал, что свежее фото народного артиста Армена Джигарханяна, появившееся в Сети, удивило поклонников актёра. Мэтр словно посвежел и помолодел после развода с супругой Викторией Цымбалюк-Романовской.