https://static.news.ru/photo/01efb98a-adf5-11e9-8b36-fa163e074e61_1024.jpg Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская/instagram.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что их отношения с Прохором Шаляпиным стабильны. Так она прокомментировала свой «одинокий» отпуск в Сочи, откуда её избранник срочно уехал в Москву.

У нас с Прохором всё обычно, стабильно, — сообщила она «Пятому каналу».

Своим поклонникам она также посоветовала «отдыхать спокойно». А беспокойство их было вызвано интимным фото, которое Шаляпин опубликовал недавно на своей странице. На нём он с бывшей супругой Ларисой Копенкиной запечатлён в ванной.

Как писал News.ru, певец Прохор Шаляпин в эфире телепередачи «На самом деле» сообщил, что на него было совершено нападение, в результате которого он получил травму руки. Незадолго до инцидента с артистом связался бизнесмен Антон Русских, который признался, что состоит в любовных отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Кроме того, он утверждал, что заплатил Шаляпину десять миллионов рублей, чтобы тот расстался с бывшей женой Армена Джигарханяна.