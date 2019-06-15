https://static.news.ru/photo/e263982a-904e-11e9-97fd-fa163e074e61_1024.jpg Элина Мазур Фото: Элина Мазур/vkontakte

Адвокат Элина Мазур написала заявление в полицию, в котором обвинила пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую в причинении ей телесных травм.

В состоянии сильного алкогольного опьянения, и действуя из хулиганских побуждений, Виталина Цымбалюк-Романовская причинила мне различные травмы, — говорится в исковом заявлении.

Инцидент произошёл в эфире телеканала НТВ. Бывшие подруги давали совместное интервью о причинах их ссоры. Однако в какой-то момент спор перерос в драку, инициатором которой стала возлюбленная Прохора Шаляпина.

По словам адвоката, Цымбалюк-Романовская содрала ей кожу на ноге, воздействуя каблуком, что привело к гематоме и отёку. Затем она начала избивать Мазур уже кулаком, что повлекло вывих кисти и ещё один ушиб мягких тканей.

Как ранее писал News.ru, Шаляпин сообщил, что на него было совершено нападение, в результате которого он получил травму руки. Незадолго до инцидента с артистом связался бизнесмен Антон Русских, который признался, что состоит в любовных отношениях с Цымбалюк-Романовской. Кроме того, он утверждал, что заплатил артисту десять миллионов рублей, чтобы тот расстался с бывшей женой Армена Джигарханяна.