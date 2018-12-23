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Цымбалюк-Романовская довела адвоката до инсульта

Кирилл Каллиников/РИА Новости

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Адвокат Элина Мазур была госпитализирована после конфликта с бывшей женой народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам правозащитника, женщина довела её до инсульта.

Она рассказала, что начиная с марта сталкивалась с серьёзными «наездами», так как является «единственным значимым свидетелем обвинения».

«Я пыталась это публиковать, это умалчивали, меня трижды избивали, принуждая отказаться от показаний в СК, которые я дала против Цымбалюк-Романовской в пользу Джигарханяна, мне угрожали всеми доступными, возможными способами», — поделилась адвокат.

Мазур сообщила, что тремя днями ранее ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и начал требовать её координаты.

Он заявил правозащитнику, что она является фигурантом уголовного дела, а адрес нужен для её задержания.

Женщина не поверила его словам и решила обратиться в полицию, где ей объяснили, что звонивший воспользовался IP-телефонией и поэтому личность установить невозможно. При этом правоохранители подтвердили, что неизвестный не имеет к ним никакого отношения.

«К сожалению, в этот момент мне стало плохо, я потеряла сознание, и бригада скорой помощи отвезла меня в ближайшую больницу, где я сейчас нахожусь с острым нарушением мозгового кровообращения — инфалитический инсульт», — сообщила Мазур.

По её словам, врачи также подозревают развитие ишемии сердца.

Она отметила, что не знает, где сейчас находится Джигарханян, подчеркнув, что у артиста нет преемников и поэтому «в случае установления его смерти при наличии имущественных претензий Цымбалюк-Романовская получит право на его имущество», передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что экс-супруге Джигарханяна вынесли приговор. Пианистку признали виновной в нарушении неприкосновенности личной жизни. Бывшая жена Армена Джигарханяна установила в его рабочем кабинете скрытую камеру. Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала поклонникам, что готова отработать положенные ей 250 часов общественных работ и выплатить штраф в 200 тысяч рублей.


#инсульт #Джигарханян #адвокаты #Цымбалюк-Романовская
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