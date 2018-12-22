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Ценник Ротару оказался неподъёмным для Украины

София Ротару Grigirii Goryachev/Global Look Press

София Ротару

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Стоимость одного выступления украинской певицы Софии Ротару в декабре составит €100 тыс., а на праздниках ценник и вовсе вырастет вдвое. Подобные цены оказались неподъёмными даже для самых преданных и состоятельных фанатов исполнительницы на Украине.

Впрочем, Ротару нашла себе «пристанище» в Казахстане, на который она променяла Россию и, в частности, «Песню года». Общественник Вадим Манукян назвал жителей республики «настоящими благодетелями», которые помогают «знаменитой пенсионерке свести концы с концами».

«Вот, оказывается, где собрались самые богатые люди из всего бывшего СССР, которые до сих пор готовы платить за престарелую диву сотни тысяч евро», — сказал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме в беседе с порталом «Дни.ру».

При этом он заявил, что никто в здравом уме не заплатит за выступление певицы €200 тыс.

Как писал News.ru ранее, директор артистки Игорь Курилёв заявил, что её приглашали «и на другие мероприятия в РФ, были готовы платить за два-три выхода на сцену от 50 тыс.». Однако она отказалась, поскольку «не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на её семье».


#Ротару #артисты
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