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Бывшую Башарова приняли за избитую жену

Елизавета Круцко и Марат Башаров Alena Kalita/Global Look Press

Елизавета Круцко и Марат Башаров

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Елизавета Круцко ввела журналистов в заблуждение

После сообщений о том, что Марат Башаров избил свою очередную супругу, в СМИ появилась путаница. «Говорит Москва» вместо того, чтобы связаться с нынешней женой актёра Елизаветой Шевырковой, по ошибке позвонила Елизавете Круцко, с которой ранее жил артист. Женщина опровергла информацию об избиении, сказав, что она не обращалась в клинику.

Ранее брат Шевырковой сообщил о том, что его сестра обратилась за помощью к врачам после того, как Башаров сломал ей нос. Мужчина уверяет, что это не первый случай рукоприкладства в отношении сестры, но она до последнего не хотела выносить ссоры на всеобщее обсуждение.

Журналисты радиостанции принесли извинения нынешней супруге Марата Башарова за то, что ввели в заблуждение слушателей и читателей сайта.

«Отметим, что Круцко корреспондент звонил дважды. Она не была удивлена предложенными ей вопросами, а также упоминаниями её брата как источника информации и Башарова как её действующего супруга», — пишет «Говорит Москва».

Между тем, коллеги актёра уже высказались о его рукоприкладстве. Татьяна Васильева, которая играет с Башаровым в антрепризных спектаклях, оказалась кратка, но категорична.

«Ну это всё, конец уже ему. Можно даже сказать хуже», — цитирует её «Комсомольская правда».

Актёр Владимир Долинский, комментируя новость об избиении, заявил, что причины агрессивного поведения Башарова могут быть разными.

«Не могу сказать, из-за чего он это делает, надо выяснять. Может, он увидел, как она грудного младенца душит, и у него не выдержали нервы, а может, это было пьяное хулиганство, это совсем другое дело», — приводит его слова РЕН ТВ.

Шевыркова, которую, как предполагается, избил актёр, приехала в больницу рано утром с матерью. ФАН пишет, что Башаров напал на супругу в лифте жилого комплекса. После этого женщина убегала с ребёнком от мужа, однако он догнал и ударил её.


#избиения #маратбашаров
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