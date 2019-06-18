https://static.news.ru/photo/fb943a50-914f-11e9-bbb2-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов буквально последовал по пятам за экс-супругой, побывав в Турции, а затем в Италии. Футболист и его нынешняя жена Анастасия Костенко всей большой семьёй решили провести отпуск за границей.

Необычность маршрута экс-супруга ведущей «Дома-2» отметили пользователи, указав, что Тарасов полностью повторил путь следования Бузовой. Певица дала концерт в Турции, а затем улетела в Италию на свадьбу друзей. Улетела Ольга Бузова из Италии за день до приезда бывшего мужа.

Фото со своего пребывания на отдыхе выложила в Instagram Анастасия Костенко. Подписчики оценили снимки, где супруги гуляют по Риму, а также летние наряды Костенко.

Поклонники Ольги Бузовой меж тем обсуждают её пребывание на свадьбе у друзей в Италии с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым. Они не сомневаются, что популярная телеведущая хотела бы возобновить с ним отношения.

Ранее News.ru сообщал, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в Сеть фото со свадьбы друзей. На снимке видно, как она стоит рядом со своим бывшим молодым человеком Тимофеем Майоровым.