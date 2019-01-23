Игорь Петренко забрал жену и дочь из роддома

https://news.ru/storage/news/f31914698d13cc5fdec727b7aa41132b/de0baec5-c0e6-49f2-8d1c-98037c50edb1_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Игорь Петренко и Кристина Бродская

Игорь Петренко в пятый раз стал отцом. Экс-супруга Екатерина Климова пока не поздравила актёра с прибавлением в семье.

Супруга Игоря Петренко Кристина Бродская вместе с новорожденной дочерью уже находится дома. Агент Петренко Ксения Марчук подтвердила в беседе с News.ru, что актёр забрал супругу домой и продолжает работать.

Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Для пары это третья дочь. Их старшей четыре года, средней три. Многодетный отец узнал радостную новость буквально на сцене во время спектакля. Сразу после его окончания артист, которого весь зал поздравил с рождением малышки, уехал в роддом. Коллеги и поклонники продолжают поздравлять артиста.

Развод Игоря Петренко и Екатерины Климовой пять лет назад удивил многих поклонников пары. Семья казалась образцовой. Вскоре стало известно, что Петренко связывают отношения с актрисой Кристиной Бродской, которая моложе его на тринадцать лет. Екатерина Климова спустя год вышла замуж за коллегу Гелу Месхи — у супругов родилась дочь. Актриса пока не поздравила бывшего мужа с прибавлением, однако известно, что им удалось сохранить приятельские отношения. Они воспитывают сыновей Матвея и Корнея.

Для Игоря Петренко родившаяся дочь стала пятым ребёнком. У Екатерины Климовой четверо детей.