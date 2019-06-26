https://static.news.ru/photo/4b7b9464-983a-11e9-8c2a-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Задорнов и его первая супруга Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Первой супруге скончавшегося в 2017 году российского комика Михаила Задорнова удалось через суд отсудить у Первого канала 1,5 миллиона рублей за каждую из пяти трансляций концертов «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить», которые вёл её бывший муж. Таким образом, женщине причитается теперь 7,5 миллиона.

Как известно, после смерти Задорнова от онкологического заболевания все права на оба выступления по наследству перешли его первой жене. Первый канал не согласился с этим фактом. Разбираться пришлось Московскому арбитражному суду, который признал первенство за Велтой Задорновой.

Решение положительное, и мой доверитель удовлетворен. С другой стороны, суд размер исковых требований снизил. Вопрос об апелляции еще окончательно не решен, — сообщил РБК представитель Задорновой Виктор Осипов.

Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года. В своем завещании артист поделил права на своё творческое наследие поровну между супругами Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной.

Весной 2019 года Первый канал предлагал Задорновой решить вопрос миром, но женщина отказалась и поддержала иск на 7,5 миллиона рублей, писал News.ru.