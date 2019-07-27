https://static.news.ru/photo/25127278-b065-11e9-8fe7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экс-жена певца Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от невесты Анастасии Решетовой. Родители специально держали результаты УЗИ втайне.

По заверению бывшей супруги певца, его новая возлюбленная родит ему мальчика. Об этом Шишкова случайно взболтнула во время фестиваля «Жара».

Но что удивительно, также случайно модель в мае рассекретила беременность возлюбленной своего бывшего. Поклонникам стало казаться, что Шишкова специально „путает карты“ своей сопернице, — пишет журнал «7 дней».

Ранее голливудская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что ждёт второго ребенка. Фото с округлившимся животом она выложила на своей странице в Instagram. 36-летняя актриса заверила своих поклонников, что это настоящая беременность, а не накладка для роли в кино. С 2012 года она замужем за актёром и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. В конце марта 2016 года у пары родился сын Джонатан Роузбэнкс, писал News.ru.