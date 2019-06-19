Популярная певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова восхитила пользователей Сети фотографией со своего отдыха. На снимке с греческого острова Миконос исполнительница продемонстрировала пышную грудь.
Её подчеркнул удачно подобранный чёрный топ с выдающимся декольте. Кадр, на котором также заметен подтянутый животик, Седокова опубликовала на своей странице в Instagram.
Фотографию артистка сопроводила рассказом о своей жизненной позиции.
Нужно себе позволять радоваться, баловать себя бокалом шампанского или вкусной булочкой (мое второе имя), — говорится в сообщении.
Пользователи Сети отдали должное внешнему виду певицы: «Шикарное фото», «Божественна», «Аппетитная», «Крутая», «Сочный персик», «Богиня», «Грудь супер», «Сочная».
Ранее News.ru сообщал, что поклонники раскритиковали Седокову за откровенное фото с отдыха на Миконосе. Одна часть поклонников восхитилась аппетитными формами 36-летней артистки, другая — сочла снимок, на которой она запечатлена в чёрном раздельном купальнике, чрезвычайно вульгарным.