Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Популярная певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова восхитила пользователей Сети фотографией со своего отдыха. На снимке с греческого острова Миконос исполнительница продемонстрировала пышную грудь.

Её подчеркнул удачно подобранный чёрный топ с выдающимся декольте. Кадр, на котором также заметен подтянутый животик, Седокова опубликовала на своей странице в Instagram.

Фотографию артистка сопроводила рассказом о своей жизненной позиции.

Нужно себе позволять радоваться, баловать себя бокалом шампанского или вкусной булочкой (мое второе имя), — говорится в сообщении.

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Приветики Я тут для себя выработала идеальную систему тренировок относительно моей жизненной позиции ) А позиция такова , что нужно себе позволять радоваться, баловать себя бокалом шампанского или вкусной булочкой ( мое второе имя ). Итак, для меня идеальное время для тренировок -раннее утро. Я полтора часа утром занимаюсь и уже в 9.30 - 10 свободна. И такой себя хорошей девочкой чувствуешь, что можно себя баловать , хвалить и любить , чего и вам желаю. И ещё ! В сториз сейчас покажу это фото до фильтров и обработки . И если под ним будет много лайков и комментов , могу рассказать, в каких программах я обрабатываю фотки !?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Пользователи Сети отдали должное внешнему виду певицы: «Шикарное фото», «Божественна», «Аппетитная», «Крутая», «Сочный персик», «Богиня», «Грудь супер», «Сочная».

Ранее News.ru сообщал, что поклонники раскритиковали Седокову за откровенное фото с отдыха на Миконосе. Одна часть поклонников восхитилась аппетитными формами 36-летней артистки, другая — сочла снимок, на которой она запечатлена в чёрном раздельном купальнике, чрезвычайно вульгарным.

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