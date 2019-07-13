Российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева поделилась своим мнением о деятельности поп-певицы Ольги Бузовой. По её словам, та не имеет отношения ни к музыке, ни к искусству.
Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект. Популярность среди определенных слоёв населения говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много, — сказала модель «Спорт Экспрессу».
Ранее News.ru писал, что известная российская телеведущая пожаловалась поклонникам на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время съёмок в телевизионном шоу «Форт Боярд». По её словам, у неё опухло и покрылось синяками всё тело.
Теперь Бузова вернётся в Москву с забинтованной ногой — медики констатировали у неё растяжение мышц. При этом травма не помешала Бузовой пройти все испытания.