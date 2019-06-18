Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Ольга Бузова заявила, что обошла по популярности президента Российской Федерации Владимира Путина. Такой вывод знаменитость сделала, проанализировав статистику поисковых запросов в Google.

По словам исполнительницы, её ищут 58% пользователей, а Путина — 42%. Кроме того, она заявила, что является единственной российской артисткой, попавшей в топы Google сразу по нескольким запросам. В трендах YouTube она находится уже две недели, что является абсолютным рекордом в РФ.

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Приятные новости ждали меня в Москве Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении Читать до конца «Запрос #Водица в Google с 4 июня является сверхпопулярным на 100% , что означает то, что каждый день с одинаковым интересом люди ищут информацию по этой теме. Самыми активными регионами стали: Алтайский край, Самарская и Челябинская области. К слову, Ольга Бузова единственный артист из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России. Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина. По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента - Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова - 58%, а Владимир Путин - 42%.» Спасибо всем моим людям за веру в меня и любовь Летим дальше #тиритири#ольгабузова #бузова#моилюдивсегдасомной#buzova

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ранее News.ru писал, что бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов буквально последовал по пятам за экс-супругой, побывав в Турции, а затем в Италии. Футболист и его нынешняя жена Анастасия Костенко всей большой семьёй решили провести отпуск за границей.

 

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