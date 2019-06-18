https://static.news.ru/photo/56091e18-91e8-11e9-977d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Ольга Бузова заявила, что обошла по популярности президента Российской Федерации Владимира Путина. Такой вывод знаменитость сделала, проанализировав статистику поисковых запросов в Google.

По словам исполнительницы, её ищут 58% пользователей, а Путина — 42%. Кроме того, она заявила, что является единственной российской артисткой, попавшей в топы Google сразу по нескольким запросам. В трендах YouTube она находится уже две недели, что является абсолютным рекордом в РФ.

Ранее News.ru писал, что бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов буквально последовал по пятам за экс-супругой, побывав в Турции, а затем в Италии. Футболист и его нынешняя жена Анастасия Костенко всей большой семьёй решили провести отпуск за границей.