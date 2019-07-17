https://static.news.ru/photo/a4b17fa0-a878-11e9-8441-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/roman_tretyakov_

Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова неожиданно столкнулась с бывшим избранником Романом Третьяковым. Спустя 12 лет после расставания они встретились на съёмках нового шоу телеканала ТНТ.

Девушка была шокирована появлением экс-бойфренда в студии. Увидев Третьякова, она не смогла скрыть удивление.

Мне кажется, мы были знакомы. Но это было давно, очень, — заявила Бузова.

А вот бывший возлюбленный артистки сумел сохранить невозмутимость. Он вынес реквизит для шоу и быстро исчез из кадра. Пара Бузовой и Третьякова была одной из самых популярных на телепроекте «Дом-2», однако ребятам не удалось сохранить любовь. Они расстались, и каждый пошёл своим путём, передаёт « СтарХит ».

Ранее Бузова раскрыла детали расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым. Певица призналась, что любила супруга больше жизни и хотела прожить с ним до самой смерти. Она добавила, что до последнего надеялась помириться с мужем, однако этому было не суждено сбыться, писал News.ru.