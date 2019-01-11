Бузова вошла в шорт-лист РФ на Евровидение-2019

https://news.ru/storage/news/83f32c58ed9d115500e3aa91a782bf8e/93479839-1b4d-4817-846b-32dd00f1845a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Ольга Бузова

На Евровидение-2019 от Российской Федерации могут поехать Егор Крид и Ольга Бузова.

Всего в шорт-лист включены семь претендентов на участие в международном конкурсе.

Среди них певица Manizha, Лена Темникова, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Александр Панайотов, сообщает издание Super.

Список был опубликован в пятницу, 11 января. Однако официальных подтверждений подлинности документа пока нет.

Тем временем директор Александра Панайотова отказался комментировать возможное участие певца в конкурсе, сославшись на недостаток информации.

Официально имя представителя России на Евровидении-2019 назовут до конца января. Международный конкурс вокалистов пройдёт в мае на территории Израиля.

Как сообщал News.ru, Европейский вещательный союз показал официальный логотип международного песенного конкурса Евровидение-2019. Дизайнеры взяли за основу девиз конкурса «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream). Логотип состоит из трёх соединённых треугольников, которые формируют золотую звезду, сообщается на официальном сайте мероприятия.