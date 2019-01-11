Бузова вошла в шорт-лист РФ на Евровидение-2019

На Евровидение-2019 от Российской Федерации могут поехать Егор Крид и Ольга Бузова.
Всего в шорт-лист включены семь претендентов на участие в международном конкурсе.
Среди них певица Manizha, Лена Темникова, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Александр Панайотов, сообщает издание Super.
Список был опубликован в пятницу, 11 января. Однако официальных подтверждений подлинности документа пока нет.
Тем временем директор Александра Панайотова отказался комментировать возможное участие певца в конкурсе, сославшись на недостаток информации.
Официально имя представителя России на Евровидении-2019 назовут до конца января. Международный конкурс вокалистов пройдёт в мае на территории Израиля.
Как сообщал News.ru, Европейский вещательный союз показал официальный логотип международного песенного конкурса Евровидение-2019. Дизайнеры взяли за основу девиз конкурса «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream). Логотип состоит из трёх соединённых треугольников, которые формируют золотую звезду, сообщается на официальном сайте мероприятия.