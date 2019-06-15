Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в Сеть фото со свадьбы друзей. На снимке видно, как она стоит рядом со своим бывшим молодым человеком Тимофеем Майоровым.
Девушка подписала фото в Instagram словами, что «дружба — такая же таинственная вещь, как и любовь».
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Мы присутствуем сегодня на самом важном моменте в жизни двух любящих сердец . Наши дорогие друзья Ангелина и Максим, не передать словами, как мы за Вас рады! Цените друг друга, берегите Вашу безграничную любовь! Вы невероятно удивительная и гармоничная пара! Сегодня Ваши судьбы соединились и это невероятное счастье! Будьте едины во взглядах и оставайтесь надежным тылом друг друга в любых ситуациях! Спасибо, за потрясающий праздник, который Вы устроили , всё идеально ! #миромправитлюбовь
Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший Тима, — добавила телеведущая.
Ранее стало известно, что российский исполнитель Сергей Лазарев покинул Россию и отправился в США в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского, писал News.ru.