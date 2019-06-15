https://static.news.ru/photo/55d3539e-6594-11e9-bf08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/FTP/Global Look Press

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в Сеть фото со свадьбы друзей. На снимке видно, как она стоит рядом со своим бывшим молодым человеком Тимофеем Майоровым.

Девушка подписала фото в Instagram словами, что «дружба — такая же таинственная вещь, как и любовь».

Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший Тима, — добавила телеведущая.

Ранее стало известно, что российский исполнитель Сергей Лазарев покинул Россию и отправился в США в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского, писал News.ru.