https://static.news.ru/photo/dfd27f9c-8f3e-11e9-958b-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/News.ru

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая и певица Ольга Бузова хотела сделать операцию по увеличению груди. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Звезда опубликовала фото, под которым предложила угадать, куда она летит. Пользователь Presskor предположил, что селебрити отправилась на операцию по увеличению груди.

Хотела сдуру сделать после развода, слава Богу, одумалась, — ответила ему Бузова.

Ведущая добавила, что любит «свою идеальную грудь». Подписчики поддержали её отказ от хирургического вмешательства, пишет URA.RU .

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в 2016 году после четырёх лет совместной жизни.

Как ранее писал News.ru, Бузова встала на колени перед своими поклонниками на красной дорожке церемонии вручения премии телеканала «МУЗ-ТВ». Таким образом певица поблагодарила своих фанатов за поддержку.