После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая и певица Ольга Бузова хотела сделать операцию по увеличению груди. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.
Звезда опубликовала фото, под которым предложила угадать, куда она летит. Пользователь Presskor предположил, что селебрити отправилась на операцию по увеличению груди.
Хотела сдуру сделать после развода, слава Богу, одумалась, — ответила ему Бузова.
Ведущая добавила, что любит «свою идеальную грудь». Подписчики поддержали её отказ от хирургического вмешательства, пишет
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в 2016 году после четырёх лет совместной жизни.
Как ранее писал News.ru, Бузова встала на колени перед своими поклонниками на красной дорожке церемонии вручения премии телеканала «МУЗ-ТВ». Таким образом певица поблагодарила своих фанатов за поддержку.