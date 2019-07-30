https://static.news.ru/photo/7dceec2e-b2e6-11e9-9255-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая Ольга Бузова встретилась на фестивале VK Fest в Петербурге с актёром и резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым, а также рэпером Егором Кридом. По мнению певицы, мужчины ревнуют её друг к другу.

Артистка перекинулась фразами с Батрутдиновым, которого многие прочат Бузовой в мужья. Указав на то, что он так и не подарил певице на фестивале цветы, она пошла в гримёрку к Криду, пишет teleprogramma.pro .

Рэп-исполнитель в свою очередь сделал Бузовой замечание, что та вела себя слишком откровенно с футболистом Фёдором Смоловым в одном из выпусков YouTube-шоу Comment Out. По мнению Крида, это расстроило Батрутдинова.

Как писал News.ru, ранее Бузова снова стала предметом всеобщего обсуждения в Сети. На этот раз пользователей возмутила чрезмерная худоба девушки. По признанию самой звезды, всё дело в нерегулярном питании.