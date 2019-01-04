Бузова рассказала об успехе своего нового клипа

Музыкальная исполнительница Ольга Бузова рассказала, что шокирована успехом своего клипа среди пользователей социальных сетей. Она призналась, что была счастлива, когда увидела такую большую активность.
По словам певицы, фанаты начали участвовать во флешмобе, посвящённом её видео, написала она в своём Instagram.
«Я даже не могла представить, что так Вам понравится петь и танцевать под Бузову», — удивилась девушка.
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Мои хорошие, прошло всего четыре дня с выхода новой песни и клипа #ТанцуйПодБузову , а я смотрю, что происходит на просторах инстаграмм и у меня шок!!! Мои люди, мои самые добрые и искренние, как же я Вас люблю, и когда вы начали выставлять, все все все с самых разных уголков нашей страны видео на тему #ТанцуйПодБузову я была так счастлива Я даже не могла представить, что так Вам понравится петь и танцевать под Бузову Вы сами задали это настроение, сами запустили этот флэшмоб Я ещё даже не успела на эту тему дать старт Ну что ?! Потанцуем??? Сегодня я официально объявляю о старте челленджа #ТанцуйПодБузову танцуйте в самых необычных местах и образах, отмечайте меня в сторис, в ленте на ваших видео и конечно ставьте хештег #ТанцуйПодБузову самые - самые попадут в мою ленту и сторис Ну а победитель, лично от меня получит 50.000 тысяч рублей и, конечно, я выберу ещё пятерку лучших, кому вручу фирменные подарки от моего бренда и ресторана Выключи мозг, и делай так, как я Удачи вам мои хорошие, и отличного настроения Итоги подведу в конце января. Поехали Всегда Ваша, Ольга Бузова.
Как ранее писал News.ru, Ольга Бузова похвалилась поклонникам, что появится в новогоднюю ночь сразу на нескольких телеканалах и примерит самые разные образы в кадре.