Бузова рассказала об успехе своего нового клипа

https://news.ru/storage/news/73bb2b1a1e20855e796ef1e81d638d70/8ebc67b7-0259-4088-ba1d-7ff50efa2f79_850.jpg Olga Sokolova/Global Look Press

Ольга Бузова

Музыкальная исполнительница Ольга Бузова рассказала, что шокирована успехом своего клипа среди пользователей социальных сетей. Она призналась, что была счастлива, когда увидела такую большую активность.

По словам певицы, фанаты начали участвовать во флешмобе, посвящённом её видео, написала она в своём Instagram.

«Я даже не могла представить, что так Вам понравится петь и танцевать под Бузову», — удивилась девушка.

Как ранее писал News.ru, Ольга Бузова похвалилась поклонникам, что появится в новогоднюю ночь сразу на нескольких телеканалах и примерит самые разные образы в кадре.