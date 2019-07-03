https://static.news.ru/photo/e4203d12-9d19-11e9-8d86-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная телеведущая Ольга Бузова поделилась впечатлениями от пребывания в ФК «Барселона», куда её пригласил на два дня спонсор команды. Ольга поиграла в футбол, призналась в любви Месси и подсмотрела секреты местного повара.

Ведущая «Дома-2» сыграла в футбол с Жулиано Белетти, смогла «пообщаться и узнать секреты сплочённой игры» и задать вопросы по играм, которые певица смотрела по телевизору, сообщает «Чемпионат.com».

В интервью с корреспондентом издания Ольга призналась, что ставила себе задачу показать подписчикам, где живут и тренируются звёзды футбола. А приёмы, которые показал ей Белетти, сделали ведущую «круче некоторых российских футболистов».

Кто в составе «Барселоны» самый стильный? В моем сердце — Месси. Такие футболисты, как он, рождаются раз в 1000 лет! Это уникальный игрок, история его жизни поражает, — делилась впечатлениями Бузова, добавив, что Месси «доказал своё превосходство в этом виде спорта».

Отдельно ведущая популярной телестройки отметила вкусную еду, которую готовят повара для членов клуба, она увидела продукты и сам процесс приготовления, а также взяла на заметку «некоторые идеи».

Футболисты подарили Ольге форму клуба и мяч со своими автографами, тем более, что она из Питера, где царит культ футбола, а вся её семья болеет за «Барселону».

Потом, правда, в моей жизни случилась ситуация, и я стала болельщицей одного российского футбольного клуба, но сейчас всё вернулось на круги своя, — добавила ведущая, намекая на свой брак с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ольга признаётся, что футбол в её жизни «плотно был семь лет», так что она в этом виде спорта — дока.

Но, если поступит предложение, подобное «барселонскому», я его рассмотрю. После того, что я узнала, я думаю, меня может взять любой футбольный клуб в основной состав, — подытожила ведущая.

Ранее News.ru сообщал, что бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти провёл мастер-класс по футбольным трюкам для певицы и телеведущей Ольги Бузовой.