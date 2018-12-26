Бузова повторила трюк Диты фон Тиз

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Ольга Бузова

Певица заполнила собой новогодний эфир телеканалов

Ольга Бузова похвалилась поклонникам, что появится в новогоднюю ночь сразу на нескольких телеканалах. И примерит самые разные образы в кадре.

Уходящий год был для певицы и телеведущей успешным: новое шоу, песни и клипы, коллекции одежды и первый сольный концерт в «Крокус Сити Холл». Впервые Бузова стала желанной гостьей «огоньков» на федеральных каналах.

Для съемки на ТНТ Ольга примерила образ ни много ни мало Диты фон Тиз из знаменитого номера, в котором стриптизёрша полуобнажённой плещется в огромном бокале для мартини. Дита впервые представила его на дне рождения Кармен Электры и в тот же вечер получила предложение Хью Хефнера украсить обложку Playboy.

Номер с Ольгой Бузовой получился куда более целомудренным: на певице кожаные лосины, утеплённые ботинки, куртка с золотыми пайетками, в бокале ни капли мартини.

«После речи нашего президента и боя курантов, я появлюсь в самой непредсказуемой коллаборации с легендой отечественного юмора Евгением Петросяном на телеканале Россия 1 в программе „Голубой огонёк“, зажгу вас на ТВЦ с песней „Ночь текила“. Спою свои главные хиты на Муз-тв, Жаре, Музыке Первого и ТНТ Мьюзик. Дальше-больше. Я старалась сделать вашу новогоднюю ночь как можно ярче, надеюсь у меня это получилось», — анонсировала певица (орфография и пунктуация автора сохранены).

Поклонники заверили, что непременно будут смотреть выступления своей любимицы.