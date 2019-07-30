Ольга Бузова Фото: Global Look Press

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова снова стала предметом всеобщего обсуждения в Сети. На этот раз пользователей возмутила чрезмерная худоба девушки. По признанию самой звезды, всё дело в нерегулярном питании.

Так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего, — поделись Бузова с подписчиками своего Instagram.

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Любимый стиль туфли, джинсы, кроп-топ и пиджак/джинсовка У нас такое лето, что особо не оголишься Рабочий день окончен, впереди меня ждёт долгожданный ужин так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу ( только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего Я так редко бываю в Москве, что хочется насладиться ею, общением с друзьями, и просто иногда жить Чем я сейчас и займусь Всем хорошего вечера

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

На публикацию сразу откликнулись фанаты начинающей певицы: «Странно, что совсем не бережёшь своё здоровье. Надо думать о родителях и будущих детях. Ты не робот, Оля»; «Ты так себе желудок посадишь»; «Вы классная, симпатичная девушка, но вот кушать вам пора реально начинать». Однако нашлись и те, кто посчитал, что ведущая телестройки находится в превосходной форме.

Ранее News.ru писал, что фотографии Бузовой без фильтров попали в Сеть и разочаровали поклонников 33-летней артистки.

 

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