https://static.news.ru/photo/5e12f91e-aa6e-11e9-bf40-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Global Look Press

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова снова стала предметом всеобщего обсуждения в Сети. На этот раз пользователей возмутила чрезмерная худоба девушки. По признанию самой звезды, всё дело в нерегулярном питании.

Так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего, — поделись Бузова с подписчиками своего Instagram .

На публикацию сразу откликнулись фанаты начинающей певицы: «Странно, что совсем не бережёшь своё здоровье. Надо думать о родителях и будущих детях. Ты не робот, Оля»; «Ты так себе желудок посадишь»; «Вы классная, симпатичная девушка, но вот кушать вам пора реально начинать». Однако нашлись и те, кто посчитал, что ведущая телестройки находится в превосходной форме.

Ранее News.ru писал, что фотографии Бузовой без фильтров попали в Сеть и разочаровали поклонников 33-летней артистки.