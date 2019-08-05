Популярная в российском шоу-бизнесе певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова рассказала своим фанатам о впечатлениях от выступления суперзвезды Дженнифер Лопес, которое состоялось в воскресенье, 4 августа.
Бузова находилась в ВИП-зоне «ВТБ Арены» и публиковала кадры с концерта в историю своей страницы в Instagram. Под песни Джей Ло телеведущая визжала, зажигательно танцевала и даже пыталась подпевать.
Это просто п...ц, она нереальная, — прокричала Бузова своим поклонникам.
Позже экс-супруга футболиста Тарасова опубликовала в ленте социальной сети несколько фотографий с концерта, информирует
Ну вот, мы и встретились. @jlo ведьма...красивая, сексуальная, невероятная энергетика, — подписала фото Бузова.
Дженнифер Лопес cейчас находится в гастрольном туре по случаю своего 50-летия. Концертный график у неё плотный — выступления бывают по несколько дней подряд, множество перелётов и переездов. Это не помешало ей выкроить время и отметить круглый юбилей на шумной вечеринке с диджеями и множеством гостей. Дженнифер Лопес танцевала так, будто ей исполнилось 20, с душой и настоящим юношеским драйвом, писал News.ru.