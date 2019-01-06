Бузова намекнула фанатам на своего избранника

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Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила о молодом человеке, с которым она хочет быть вместе. При этом она отметила нерешительность ухажёра, попросив у поклонников совета.

Новому увлечению артистки посвящено два поста в Instagram. В одном сообщении она признаётся, что хочет быть вместе с неким молодым человеком.

«Мечтаю быть твоей», — написала Бузова.

Во втором посте звезда отмечает, что очень нравится «одному молодому человеку», который «не предпринимает никаких действий».

«Брать вновь все в свои руки? Или ждать все-таки инициативы от него?» — спрашивает она у подписчиков.

Как писал News.ru, ранее Бузова рассказала, что шокирована успехом своего клипа среди пользователей социальных сетей. Она призналась, что была счастлива, когда увидела такую большую активность.