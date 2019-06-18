Дополнение к первому выпуску шоу «Есть вопросы» с участием телеведущей Ольги Бузовой и шоумена Тимура Батрутдинова появилось в Сети. Как выяснилось, из передачи был вырезан ряд сцен с самой главной фразой — признанием в любви.
Не вошедшие в трансляцию кадры
Я знаю, что у вас была любовь. Я понимаю, что тебе до сих пор сложно, — говорит Батрутдинов.
Ольга на это отвечает, что комику следовало бы быть понастойчивее — и, возможно, всё бы сложилось. Но сейчас момент упущен. Бузова признаётся шоумену в любви, но замечает, что это не такая любовь, «как к мужчине».
Ранее News.ru сообщал, что бывший муж телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов буквально последовал по пятам за экс-супругой, побывав в Турции, а затем в Италии. Футболист и его нынешняя жена Анастасия Костенко всей большой семьёй решили провести отпуск за границей.