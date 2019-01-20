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Брюнетка на миллион: Ольге Бузовой — 33

Сергей Булкин/News.ru

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Как менялся стиль певицы

Ольге Бузовой 20 января исполнилось 33 года. К своему возрасту певица и телеведущая может похвастаться шестым местом в списке Forbes.

В блондинку, которая поначалу вела «Дом-2» в компании Ксении Собчак и Ксении Бородиной, мало кто верил. Миловидная, но порядком стеснительная, она терялась на фоне бойких коллег. Да и талантов с виду никаких. Стремительный взлёт в карьере именинницы случился после её развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Имидж женщины, от которой ушли к другой, идеально подошёл Бузовой. Количество фолловеров в соцсетях стало расти на глазах, достигнув к сегодняшнему дню почти 15 млн. Хейтерам нечем крыть: у Бузовой огромная аудитория фанатов. Это давно признают и медиа. Певица украсила обложки множества глянцевых журналов и стала участницей новогодних «огоньков» на федеральных каналах.

За короткое время Бузова преобразилась внешне, кардинально сменив имидж. Стилисты верно рассудили: от блонда нужно уходить, уж очень он простит новую звезду. Так Бузова стала брюнеткой, затем шатенкой. Порядком поработав над фигурой в зале, она может похвастаться идеальным прессом и накачанными ягодицами. Губы певицы стали куда более пухлыми, скулы вдруг стали высокими.

Что касается стиля, то он, безусловно, тоже менялся. Ольга уже давно покупает исключительно брендовые вещи. Правда, любовь к стразам, полупрозрачным платьям и всякого рода украшательствам никуда не делась. Ольга любит выглядеть женственно. А критику в свой адрес игнорирует.

Бузова поёт, ведёт мероприятия, выпускает коллекции одежды, владеет кафе в центре Москвы и без устали рекламирует почти всё, что ей предлагают. Трудолюбие приносит плоды: по итогам 2018 года Бузова заняла шестую строчку в списке Forbes. Певица мечтает лишь об одном: встретить любовь и стать мамой. Поклонники не сомневаются — рано или поздно она добьётся своего.

В подборке News.ru фото, по которым можно проследить, как менялась Ольга Бузова.


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