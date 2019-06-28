https://static.news.ru/photo/2b3e9810-9a09-11e9-9bb0-fa163e074e61_1024.jpg Певица Пинк Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании фанатка родила ребёнка на концерте певицы Пинк. Молодая мама назвала дочку в честь исполнительницы.

Как сообщает портал Liverpool Echo News , у 32-летней Дениз Джонс воды отошли за несколько секунд до начала концерта. Роды прошли очень быстро, и уже через несколько минут на свет появилась девочка.

По словам женщины, она немного расстроена тем, что пропустила шоу своего кумира.

Я всё ещё в полном шоке и немного расстроена, что пропустила концерт. Но я не могу быть счастливее, — сказала она.

Дениз хотела назвать дочку Долли Луиз, однако в итоге ей дали имя Долли Пинк.

Как ранее писал News.ru, жительница Красноярска родила ребёнка в салоне движущегося маршрутного автобуса. Роды ей помогли принять кондуктор и пассажиры. В настоящее время мать и младенец чувствуют себя хорошо, они находятся в роддоме.