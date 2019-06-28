В Великобритании фанатка родила ребёнка на концерте певицы Пинк. Молодая мама назвала дочку в честь исполнительницы.
Как сообщает портал
По словам женщины, она немного расстроена тем, что пропустила шоу своего кумира.
Я всё ещё в полном шоке и немного расстроена, что пропустила концерт. Но я не могу быть счастливее, — сказала она.
Дениз хотела назвать дочку Долли Луиз, однако в итоге ей дали имя Долли Пинк.
Как ранее писал News.ru, жительница Красноярска родила ребёнка в салоне движущегося маршрутного автобуса. Роды ей помогли принять кондуктор и пассажиры. В настоящее время мать и младенец чувствуют себя хорошо, они находятся в роддоме.