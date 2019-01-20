Брэд Питт променял Анджелину Джоли на Шарлиз Терон

55-летний голливудский актёр и отец шестерых детей Брэд Питт состоит в отношениях со своей коллегой Шарлиз Терон. Роман знаменитостей длится уже более месяца, а познакомил их бывший возлюбленный актрисы — Шон Пенн.
Парочку заметили на прошлой неделе в укромном углу в баре отеля в Лос-Анджелесе, пишет The Sun. По словам свидетелей романтической встречи, влюблённые не скрывали своих чувств.
После этого Терон навещала Питта в его доме в районе Лос Фелис.
Самая красивая и обсуждаемая пара Голливуда — Брэд Питт и Анджелина Джоли — объявила о расставании в 2016 году. Главным камнем преткновения между ними стал вопрос об опеке над шестью детьми, трое из которых были взяты из приютов разных стран мира. К компромиссу бывшим супругам удалось прийти через два года после начала бракоразводного процесса.
Ранее News.ru писал, что семья Питта уверена в корыстных мотивах Джоли, которая мастерски манипулирует общественным мнением, а также прессой и поклонниками. Мать актёра Джейн подчеркнула, что знаменитость лжёт о побоях и алкоголизме бывшего мужа.