https://static.news.ru/photo/b8082b1e-b50f-11e9-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Выступление группы «Браво» Фото: Kirill Pochivalov/Russian Look/Global Look Press

Группы «Браво» и Tequilajazzz не будут выступать на фестивале «Шашлык Live» в Москве.

Об этом заявили лидеры коллективов Евгений Хавтан и Евгений Фёдоров в соцсетях. По их словам, выступления групп 3 августа не планируются ни в столице, ни где-либо ещё, сообщает « Интерфакс ».

Фестиваль будет проходить 3–4 августа на Пушкинской набережной. Из заявленных в афишах коллективов своё участие в мероприятии подтвердили «Сплин» и «Чайф».

Ранее News.ru писал, что в США организаторы отменили юбилейный 50-й фестиваль «Вудсток». Им не удалось согласовать место проведения мероприятия. Кроме того, многие музыканты, в числе которых Джон Фогерти, Карлос Сантана, Jay-Z, отказались выступать на фестивале.