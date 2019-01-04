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Братья Криса Кельми настаивают на его публичных похоронах

Крис Кельми Пусть говорят/youtube.com

Крис Кельми

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Братья музыканта Криса Кельми называют его «народным достоянием» и считают, что возможность проститься с ним необходимо предоставить всем друзьям и коллегам артиста.

Брат певца Евгений Суслин не поддерживает идею жены Кельми о непубличных похоронах. Однако переубедить её пока нет возможности.

«Мы не можем дозвониться до жены Криса, она отключила телефон. Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон», — сказал он АГН «Москва».

Крис Кельми ушёл из жизни 1 января в возрасте 63 лет. По словам продюсера Евгения Фридлянда, музыкант не следил за собственным здоровьем и на протяжении последних 20 лет «настойчиво себя убивал».


#москва #ПОХОРОНЫ #Кельми
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