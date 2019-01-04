Братья Кельми до сих пор не знают, где похоронят певца

https://news.ru/storage/news/4cd4924af2aa1f675d9f271dad687e76/79b6aac1-5358-479e-83c1-1aac70da13b3_850.jpg Крис Кельми/vk.com

Крис Кельми

Братья Криса Кельми ничего не знают о похоронах певца, так как его бывшая жена и сын не отвечают на звонки.

По словам младшего брата артиста Евгения Суслина, общие друзья также ничего не могут узнать.

«Ни я, ни старший брат Валентин не можем узнать, что происходит, бывшая жена и сын не выходят на связь, даже на СМС не отвечают», — рассказал он.

Брат подчеркнул, что подобное поведение ему совершенно непонятно, отметив, что если они не смогут проститься с певцом, то им придётся искать его могилу на девять дней, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее братья музыканта назвали его «народным достоянием» и заявили, что возможность проститься с ним необходимо предоставить всем друзьям и коллегам артиста.

Крис Кельми ушёл из жизни 1 января в возрасте 63 лет. По словам продюсера Евгения Фридлянда, музыкант не следил за собственным здоровьем и на протяжении последних 20 лет «настойчиво себя убивал».