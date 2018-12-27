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Брат раскрыл подробности избиения Башаровой

Елизавета Шевыркова и Марат Башаров Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Елизавета Шевыркова и Марат Башаров

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Это не первый случай рукоприкладства со стороны актёра

Брат Елизаветы Башаровой утверждает, что его избитая сестра обязательно напишет заявление в полицию. Мужчина уверяет: это не первая вспышка гнева со стороны Башарова. 

Имя Марата Башарова вновь в центре внимания. Шурин актёра обвинил его в избиении сестры. Фёдор сообщил журналистам, что Елизавета со сломанным носом обратилась к врачам за помощью. Более того, он утверждает, что приступы агрессии на фоне алкогольного опьянения у Башарова случаются далеко не в первый раз — однажды он сломал супруге палец на руке, но смог добиться прощения.

«27 сентября 2017 года он уже бил мою сестру. Просил всю нашу семью сохранить это в тайне. Елизавета простила его, и я спустил этот случай на тормозах», — рассказал мужчина МК.

Семейная история становится всё более запутанной, так как Елизавета Шевыркова уже пошла на попятную. 

«Я дома, всё в порядке. Нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации, сама сейчас буду вести расследование», — прокомментировала Елизавета «Говорит Москва».


Брат девушки уверен, что она попросту не хочет огласки, но заявление в полицию обязательно напишет.

News.ru рассказывал, что несколько лет назад предыдущая супруга артиста Екатерина Архарова заявляла об избиении мужем. Снимки обезображенной актрисы обсуждали в прямом эфире ряда ток-шоу. До суда дело не дошло, так как Архарова забрала заявление, решив простить теперь уже бывшего мужа. В уходящем году Архарова вновь вышла замуж и имя Башарова предпочитает не вспоминать.

Марат Башаров женился на Елизавете Шевырковой почти полтора года назад. Познакомились они гораздо раньше — Елизавета, будучи поклонницей актёра, первой написала ему в соцсетях. Шевыркова была его фанаткой с 13 лет, впервые увидев в фильме «Сибирский цирюльник». Артист после не раз рассказывал: он рад тому факту, что его новая избранница не актриса. Супруги воспитывают сына. 

Обвинения шурина в избиении жены актёр пока не прокомментировал. 


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