Боня переела в гостях у Малышевой

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Виктория Боня

Модель давно не сидит на диете

Виктория Боня, семь лет живущая в Европе, зачастила в Россию. Модель и блогер приняла участие в съёмках программы «Жить здорово!»

Темой предновогоднего выпуска шоу стало праздничное меню. Традиционно у большинства россиян в новогоднюю ночь на столах салаты оливье, селёдка под шубой, калорийные закуски, мясо, картофель и не только. Все яства обильно запиваются алкоголем, а в финале самые стойкие съедают ещё и десерт.

Гостья съёмки Виктория Боня заверила, что за годы жизни в Европе отвыкла от подобных блюд на столах. И не отказала себе в удовольствии полакомиться оливье.

«Для меня это всё деликатесы, потому что я семь лет живу в Европе, и там такое на стол не ставят. Но это Новый год и, понятно, что все будут есть! — сказала модель, продемонстрировав попутно неидеальный надувшийся под платьем живот. — Что сделаю я, если переем? Буду пить много воды с лимоном!»

Елена Малышева сделала героине комплимент, заверив, что она всегда в отличной форме. Это подтверждают и многочисленные снимки Бони в её Instagram.

А вот на фото папарацци фигура Виктории не всегда идеальна, на что та каждый раз отвечает, что российские фоторедакторы используют фотошоп, чтобы «нарисовать» ей целлюлит.