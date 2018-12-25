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Бондарчук улетела в отпуск с новым бойфрендом

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Экс-супруга режиссёра вновь влюблена и счастлива

Светлана Бондарчук улетела отмечать новогодние праздники на Бали. Компанию ей составил бойфренд Сергей Харченко.

В июне уходящего года Светлана Бондарчук представила публике нового возлюбленного: им стал фотограф и галерист Сергей Табунов. Хейтеры судачили, что Табунов не выглядит парой эффектной Бондарчук, к тому же фотограф и галерист заметно стесняется перед камерами. Фёдор Бондарчук же одобрил выбор бывшей жены: все дни кинофестиваля режиссёр приветливо здоровался с Сергеем. 

В любом случае отношения главного редактора глянцевого журнала и фотографа сошли на нет. Всё чаще в Instagram Светланы стали появляться снимки в компании Сергея Харченко (директора проектов студии дизайна) — на всех фото пара выглядит счастливой. Вместе они путешествуют, посещают рестораны, наслаждаются обществом друг друга и друзей. На кадрах можно также периодически заметить и шестилетнюю дочь Сергея. 

На Бали Светлана отправилась в обществе Харченко. Это подтверждают и фотографии в профиле Сергея. Поездка началась для Бондарчук с инцидента: ей по ошибке достался чемодан другого пассажира со множеством удочек и шорт. Светлана с юмором отнеслась к ситуации, пожелав, чтобы её платья и купальники поскорей вернулись к ней. Так и вышло. 


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