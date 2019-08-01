https://static.news.ru/photo/fb4cca60-b47e-11e9-82e3-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссёр Константин Богомолов впервые открыто заявил о своих чувствах к телеведущей Ксении Собчак. Трогательное признание в любви он опубликовал в своём Instagram .

Я люблю тебя, — лаконично написал режиссёр.

Свой пост он сопроводил романтичным видеороликом. На кадрах счастливая Собчак кружится в бело-розовом платье в пол.

Поклонники пришли в восторг от столь нежного проявления чувств. Они отметили, что поступок Богомолова вызывает большое уважение: «Это публичное признание достойно джентельмена! Браво!»; «Это лучшее, что может сказать мужчина и услышать женщина. И как по настоящему искренне». Однако нашлись и те, кто отнёсся к публикации скептически: «Угораздило тебя»; «К чему такая показуха».

О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.

Ранее News.ru писал о том, что российская телеведущая Ксения Собчак появилась в эфире своей программы «Осторожно, Собчак!» с обручальным кольцом на безымянном пальце